Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ona forma şansı vermediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Kevin De Bruyne, City'de süre bulmakta zorlanıyor

Oyuncu ile Guardiola arasında sorun olduğu iddia edildi

Guardiola iddialara açıklık getirdi

NE OLDU? Kevin De Bruyne, Manchester City formasıyla bu sezon yalnızca dört Premier Lig maçında yer aldı. Son beş maçının hepsine yedek kulübesinden başladı. Belçikalının yeterli süre almaması, Gary Neville ile Jamie Carragher tarafından sorgulanmıştı. Jamie Carragher, Guardiola ile Kevin De Bruyne arasında problem olduğunu iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, Kevin De Bruyne ile sorun yaşadığı iddialarına şu yanıtı verdi: "İnsanlar Kevin ile sorun yaşadığımı söylüyor. Gerçekten onunla oynamayı sevmediğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır, Kevin'in oynamasını istemiyorum. Hücumda en yetenekli isimlerden biri. Ama onu istemiyorum. Dokuz yıllık birlikteliğimizden sonra onunla kişisel bir sorunum var. Bunlara mı inanıyorsunuz? Beş ay sakattı ve ardından iki ay sakatlandı. 33 yaşında. Kondisyonunu bulması için zamana ihtiyacı var. Bunu yapmaya çalışacak ve zamanla daha iyi olacak."

"Kevin'i en iyi dönemindeki gibi izlemek isterdim. O da çok isterdi. Ama artık 26-27 yaşlarında değil. Önemli ve uzun sakatlıklar yaşadı. Bize yardım etmek için can attığını biliyorum. Ama her zaman söylediğim gibi şu anki sorunlarımızı Kevin çözemez."

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"Haaland da tek başına çözemez. Birlikte hücum eder, birlikte savunma yaparız. En iyi hallerini geri istiyorum. Umarım özgüvenleri adım adım geri gelir."

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Manchester City, Liverpool ve Tottenham'a karşı oynadığı son iki Premier Lig maçında gol atamadı. Mart 2008'den bu yana üst üste üç maçta da gol atamadılar.