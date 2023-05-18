Guardiola, Kevin De Bruyne'nin kendisine neden "Kapa çeneni" dediğini açıkladı

Manchester City, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden saf dışı etti ancak yine de Kevin De Bruyne ile Pep Guardiola arasında bazı gerginlikler yaşandı.

Maviler, Real Madrid'i Etihad'da mağlup etti

Guardiola'nın oyuncularından beklentisi yüksekti

Kevin De Bruyne hocasına bağırdı

NE OLDU? Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Etihad'da 4-0 mağlup ederek İstanbul!a final bileti aldı. Mücadelenin ikinci yarısında Kevin De Bruyne'nin topu kaybetmesinin ardından Pep Guardiola ile oyuncu arasında gerilim yaşandı. Guardiola, Kevin De Bruyne'nin topu sürdüğü bir pozisyon sırasında yedek kulübesinden 'pas ver' diye bağırdı. Bu direktiften sonra topu kaptıran Belçikalı orta sahanın sinirli bir şekilde Guardiola'ya dönüp iki kez 'kapa çeneni' diye bağırdığı anlar yayına yansıdı.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra Kevin De Bruyne ile yaşadıkları gerginliğe değinen Pep Guardiola şunları söyledi: "Kevin üç çalım yaptı ve pas atmamız gerektiğinde top kaybettik, çok koştuk. Genel olarak olağanüstü bir oyun oynamamıza rağmen bize daha pahalıya mal olabilirdi."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty