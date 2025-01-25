Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi: "Onu şimdi daha iyi anlıyorum"

Manchester City ile kötü bir dönemden geçen Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun Manchester United'da yaşadıklarına hak verdi.

Guardiola, 2024-25 sezonunu gözden çıkardı

Mourinho'ya Manchester United sözleriyle ilgili hak verdi

Manchester City, lider Liverpool'un 12 puan gerisinde

NE OLDU? 2024-25 sezonunu oldukça kötü geçiren Manchester City, Premier Lig'de lider Liverpool'un 12 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 4-2 mağlup olan Guardiola'nın öğrencileri, Avrupa'ya da veda edebilir.

NE SÖYLENDİ? Muhabirlere konuşan Guardiola şunları söyledi: "Daha önce hiçbir takım bize karşı adam adama markaj yapmamıştı. Herkesin Etihad'a gelip geride beklediğini hatırlıyorum. Buna uyum sağlamalı ve daha iyisini yapmalıyız."

"Üç ay önce bu sezon sıkıntı çekeceğimizi anlamıştım. Ancak gelecek sezon geri dönebiliriz. Şu anki hedefimiz olduğumuz pozisyonu korumak."

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Manchester United döneminde kariyerinin en büyük başarısının Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de ikinci olmak olduğunu söyleyen Jose Mourinho'ya hak verdiğini belirten Pep Guardiola şunları dile getirdi: "Bu sezonu ilk dört içerisinde tamamlamak bizim için şampiyonluk gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United'ı ikinci yapmasının kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum."

SIRADA NE VAR? Manchester City bir sonraki maçını 25 Ocak'ta Premier Lig'de Chelsea karşısında oynayacak. Guardiola'nın öğrencileri ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü konuk edecek.