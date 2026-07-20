Manchester City’nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, önümüzdeki dönemde İtalya milli takımının başına geçme konusundaki kararını verdi.

Çeşitli basın haberlerine göre, İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri, İtalya'yı yeniden dünya sahnesine çıkarmak amacıyla, Gennaro Gattuso'nun yerine Guardiola'yı Azzurri'nin teknik direktörü olarak atamak istiyor.

İtalya Milli Takımı, son üç Dünya Kupası'na (2018, 2022 ve 2026) katılma hakkı kazanamadı; bu durum, İtalyan futbolunu köklü bir çözüme ihtiyaç duyulan şiddetli bir krize sürükledi.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Pep Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenme şansı azalıyor gibi görünüyor.

İtalya Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Paolo Maldini, geçen hafta sonu Barselona’da Guardiola ile bir araya gelerek, onun Azzurri’nin başına geçme olasılığını değerlendirmişti.

Gazete, görüşmenin eski Manchester City teknik direktörünün tutumunu değiştirmediğini belirtti. Guardiola, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmek istediğini vurguladı ve ailesiyle vakit geçirmeyi, işin getirdiği baskılardan uzak durmayı tercih ettiğini ifade etti.

Gazete, Guardiola’nın fikrini değiştirme olasılığının hâlâ mevcut olduğunu belirtse de, şu anda bunun gerçekleşmeyeceği yönünde bir eğilim olduğunu vurguladı.