Pep Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenme ihtimali, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'nun İspanyol teknik adamla temaslar olduğunu kabul etmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Ancak Malago, görüşmelerin sonuç vereceğine dair bir garanti vermedi.

Dahası Malago, açıklamalarında Guardiola söz konusu olduğunda, maaşını ödemek için bütçe düzeyinde "istisnalar" yapılabileceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Öte yandan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi bugün perşembe günü, Katalan teknik adamın İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak için yıllık 20 milyon euro talep ettiğini, yani İtalya Futbol Federasyonu'nun ödemeye hazır olduğu söylenen miktarın iki katını istediğini bildirdi.

İtalyan gazetesine göre bu talep, İtalya'yı reddetmeye zorlamayı amaçlıyor; zira Guardiola daha önce, Manchester City ile geçirdiği 10 yılın ardından yeni bir projeye başlamadan önce ara vermeyi tercih ettiğine işaret etmişti.

Gazete, Guardiola'nın hâlâ İtalya'daki sportif direktörler Paolo Maldini ve Leonardo'nun gözde adayı olduğu, ancak bu bedele değmediği konusunda ısrar ediyor.

İşte buradan Azzurri'nin yeni teknik direktörünü arama süreci başlıyor ve Guardiola bir yana, Andrea Pirlo en öne çıkan aday konumunda; onu Roberto Mancini ve ardından Antonio Conte takip ediyor.

İtalya Milli Takımı'nın son 3 Dünya Kupası'na katılmayı başaramadığı hatırlatılıyor: 2018, 2022 ve 2026. Bu durum İtalyan futbolunu kökten bir çözüm gerektiren şiddetli bir krize soktu; işte bu yüzden İtalyanları yeniden dünya haritasına taşımak amacıyla Guardiola düşünülmeye başlandı.