Guardiola istedi, yönetim Çağlar için harekete geçti

Leicester City forması giyen A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin 1 numaralı transfer hedefi oldu.

Vincent Kompany'nin boşluğunu dolduramayan ve beklenmedik puan kayıpları yaşayan , savunmadaki problemlerini Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor.

14 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Manchester City, The Times'ta yer alan habere göre devre arasında Çağlar için 'nin kapısını çalacak.

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Teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroyu yeniden şekillendirmek istediği ve ilk olarak savunma bölgesine takviye yapılmasını talep ettiği belirtildi. Leicester City'nin Çağlar için yüksek bir transfer ücreti talep edeceği ifade edildi.

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru da geçtiğimiz günlerde Radyospor'a konuşarak başarılı futbolcu hakkında transfer haberleri çıkmasının normal olduğunu; ancak Çağlar'ın şu an için sadece Leicester City'nin başarısına odaklandığını belirtmişti.

Bu sezon hem Leicester City'de hem de milli takımda gösterdiği yükselişle takdir toplayan Çağlar, takımının Premier Lig'in en az gol yiyen takım olmasında oldukça önemli bir rol oynadı.