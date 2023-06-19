Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili son gelişmeyi açıkladı

- Guardiola, İlkay Gündoğan ile çalışmak istiyor
- Ancak Barcelona transferi gerçekleşebilir
- Bu sezon 3 kupada şampiyonluk yaşadılar
NE OLDU? Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi. Barcelona ve Arsenal gibi takımlar onu transfer etmek isterken Guardiola, Gündoğan'ın geleceğini masaya yatırdı.
NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola, İlkay Gündoğan ile ilgili şunları söyledi: "Birçok takımın onunla ilgilendiğini biliyorum ve tabii biz de ilgileniyoruz. Umarım bizimle kalır ama sonunda Barcelona'ya gitmeye karar verirse olağanüstü bir transfer olur."
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:(C)Getty Images
(C)GettyImages
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