Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili son gelişmeyi açıkladı

İdil Erin Tetik
Pep Guardiola Man City 2022-23 Champions League medalGetty Images
Guardiolaİ. GündoğanTransfersMan CityBarcelona

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istiyor ancak Barcelona'ya giderse faydalı bir transfer olacağını söyledi.

  • Guardiola, İlkay Gündoğan ile çalışmak istiyor
  • Ancak Barcelona transferi gerçekleşebilir
  • Bu sezon 3 kupada şampiyonluk yaşadılar

NE OLDU? Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi. Barcelona ve Arsenal gibi takımlar onu transfer etmek isterken Guardiola, Gündoğan'ın geleceğini masaya yatırdı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola, İlkay Gündoğan ile ilgili şunları söyledi: "Birçok takımın onunla ilgilendiğini biliyorum ve tabii biz de ilgileniyoruz. Umarım bizimle kalır ama sonunda Barcelona'ya gitmeye karar verirse olağanüstü bir transfer olur."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

20230603 Ilikay Gundogan(C)Getty Images

Xavi(C)GettyImages

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