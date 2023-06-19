Guardiola, İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili son gelişmeyi açıkladı

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalmasını istiyor ancak Barcelona'ya giderse faydalı bir transfer olacağını söyledi.

Guardiola, İlkay Gündoğan ile çalışmak istiyor

Ancak Barcelona transferi gerçekleşebilir

Bu sezon 3 kupada şampiyonluk yaşadılar

NE OLDU? Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi. Barcelona ve Arsenal gibi takımlar onu transfer etmek isterken Guardiola, Gündoğan'ın geleceğini masaya yatırdı.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola, İlkay Gündoğan ile ilgili şunları söyledi: "Birçok takımın onunla ilgilendiğini biliyorum ve tabii biz de ilgileniyoruz. Umarım bizimle kalır ama sonunda Barcelona'ya gitmeye karar verirse olağanüstü bir transfer olur."

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(C)Getty Images

(C)GettyImages