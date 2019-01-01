Guardiola: İlkay Gündoğan, Avrupa'nın en iyilerinden

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın oyun anlayışı ve performansına ilişkin övgü dolu açıklamalar yaptı.

forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, hocası Pep Guardiola'dan takdir aldı.

2 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ender rastlanan bir yetenek olduğunu ve Avrupa'nın çok yönlü oyuncuları arasında en iyilerinden biri olduğunu ifade etti:

"İlkay çok zeki bir futbolcu. Zeka, benim en çok önem verdiğim özelliklerden biridir. Oyun esnasında olan biten her şeyi anlayan ve mümkün olan en kısa sürede çözüm üreten akıllı oyuncular..."

"Birçok rolde oynayabiliyor. Ceza sahas çevresinde gol atan oyuncu rolünde oynayabiliyor mesela. Bu karaktere sahip, özellikle bu pozisyonda oynadığı zamanlarda."

Haberin devamı aşağıda

"Bir defansif orta saha oyuncusu olarak bu pozisyonda çok istikrarlı olabileceğini beklemiyordum. Ancak başardı. İlkay ender rastlanan bir futbolcu. Doğrusu o, Avrupa'nın en iyilerinden biri."

Guardiola, geçen sezona kadar İlkay'ı ön libero pozisyonunda oynatmayı düşünmediğini ve Fernandinho'nun sakatlığından sonra bu boşluğu başka yollarla doldurmaya çalıştığını da itiraf etti:

"Bazen alternatifiniz olmadığında böyle şeyler yaşarsınız. Fernandiho'nun oynayamadığı zamanlarda başka oyuncular kullandım. İlkay'ı kullanmadım çünkü oraya oynayabileceğini fark etmemiştim. Ne kadar da yanılmışım! Sonrasında o pozisyonda alternatifim kalmadığında İlkay'ı oraya koydum. Topsuz oyunda ne kadar agresiz olduğunu ve topla birlikte nasıl hareket edebildiğini görünce 'Vay canına!' dedim. O, sıradan bir orta saha değil. Yalnızca savunma yaparken değil; topa sahipken de kaliteye ihtiyacımız var. Ve biz de İlkay'ın topla birlikte sahip olduğu kaliteden hiç şüphe etmedik. Geçen sezon Fernandinho'nun sakatlığı normalden uzun sürdüğünde İlkay onun yerinde oynadı ve oyunun her alanında olağanüstü bir performans gösterdi."