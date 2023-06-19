Guardiola ile Laporta'dan sürpriz yemek: Masada İlkay Gündoğan transferi mi vardı?

İdil Erin Tetik
Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty
Man CityBarcelonaLa LigaPremier LigGuardiola

Pep Guardiola ile Barcelona Başkanı Joan Laporta akşam yemeğinde bir araya geldi, peki toplantıda hangi konular konuşuldu?

  • Manchester City patronu, Barselona'daydı
  • Bu sezon üç kupa birden kaldırdı
  • Laporta ile bir araya geldiler

NE OLDU? 2022-23 sezonunda Manchester City ile üç kupanın sahibi olan Pep Guardiola, yardım amaçlı düzenlenen bir golf turnuvası için Barselona'ya gitti. Bu süreçte Barcelona Başkanı Joan Laporta ile buluşan Guardiola kameralara yakalandı.

BÜYÜK RESİM: Joan Laporta ile Pep Guardiola'nın sofrasında masaya hangi konuların yatırıldığı merak edilirken İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den Barcelona'nın yolunu tutacağı söyleniyor. Ayrıca Pep Guardiola'nın üç kupa sahibi olmasının ardından City'den ayrılacağı iddia edilmişti ancak İspanyol çalıştırıcının bir yere gitmeye niyeti yok gibi duruyor.

SIRADA NE VAR? Pep Guardiola ile Manchester City'nin 2025 yazına kadar sözleşmesi var.

Who is your favourite-ever Barcelona player?

69508 Oylar

Oy verdiğiniz için teşekkürler.

Sonuçlar yakında paylaşılacak.

Who is your favourite-ever Barcelona player?

  • 69%Lionel Messi
  • 22%Ronaldinho
  • 5%Johan Cruyff
  • 4%Other
69508 Oylar

Editörün Seçtikleri