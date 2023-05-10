Guardiola, Haaland'ın Real Madrid'e neden gol atamadığını açıkladı

İdil Erin Tetik
Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty Images
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Manchester City menajeri Pep Guardiola, Real Madrid'e karşı bir türlü gol bulamayan Erling Haaland'ın neden zorlandığını açıkladı.

  • Manchester City ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı
  • Erling Haaland gol bulamadı
  • Guardiola nedenini açıklıyor

NE OLDU? Avrupa'nın iki dev kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet mücadelesi verdi. Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne takımları için muhteşem goller atmalarına rağmen mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Pep Guardiola, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın Real Madrid'e karşı neden gol bulamadığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola, Erling Haaland için işlerin kolay olmadığını kabul ederken şunları söyledi: "Savunma ve bek oyuncuları arasındaki mesafeyi, orta saha oyuncuları Modric, Kroos ve Valverde doldurdu. Erling'e yakın iki defans oyuncusu vardı, onun için kolay olmadı."

BÜYÜK RESİM: Pep Guardiola zorlu bir maç olduğunu kabul ederken Etihad Stadyumunda şanslarının olduğuna inanıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty ImagesGuardiola Real Madrid Manchester City 2022 2023Getty ImagesVinicius Junior Erling Haaland laugh post-match Manchester City Real Madrid 2022-23Getty Images

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