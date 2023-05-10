Guardiola, Haaland'ın Real Madrid'e neden gol atamadığını açıkladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Real Madrid'e karşı bir türlü gol bulamayan Erling Haaland'ın neden zorlandığını açıkladı.

Manchester City ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı

Erling Haaland gol bulamadı

Guardiola nedenini açıklıyor

NE OLDU? Avrupa'nın iki dev kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet mücadelesi verdi. Vinicius Junior ve Kevin De Bruyne takımları için muhteşem goller atmalarına rağmen mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Pep Guardiola, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın Real Madrid'e karşı neden gol bulamadığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola, Erling Haaland için işlerin kolay olmadığını kabul ederken şunları söyledi: "Savunma ve bek oyuncuları arasındaki mesafeyi, orta saha oyuncuları Modric, Kroos ve Valverde doldurdu. Erling'e yakın iki defans oyuncusu vardı, onun için kolay olmadı."

BÜYÜK RESİM: Pep Guardiola zorlu bir maç olduğunu kabul ederken Etihad Stadyumunda şanslarının olduğuna inanıyor.

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