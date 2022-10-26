Guardiola, Haaland'ı Borussia Dortmund maçında neden devre arasında oyundan aldığını açıkladı

Pep Guardiola, Manchester City'nin Borussia Dortmund'a karşı berabere kaldığı maçın devre arasında Erling Haaland'ı neden oyundan aldığını açıkladı.

NELER OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Manchester City, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu birinci bitirme hedefine ulaştı.

Norveçli yıldız Erling Haaland, 2 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı maça ilk 11'de başladı ancak 46. dakikada oyundan ayrıldı. 90 dakikanın bitiminden sonra sahaya çıkan Haaland, eski taraftarına el sallayarak saygısını sundu.

Pep Guardiola, Haaland'ı neden devre arasında oyundan çıkardığını açıkladı.

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NE SÖYLENDİ? Guardiola, konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Üç sebep vardı. Onu çok yorgun gördüm. İkincisi biraz gripti. Üçüncüsü ise ayağına bir darbe aldı. Bu nedenle ikinci yarıda oynayamadı."

"Devre arasında sağlık ekibiyle konuştum ve biraz endişeliydiler ama onu yürürken daha normal gördüm. Göreceğiz."

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SIRADA NE VAR? Manchester City, cumartesi günü deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. Guardiola, Norveçli yıldızının cumartesiye kadar toparlanmasını umuyor.