Guardiola, Erling Haaland'dan istediği özel talebi açıkladı

Pep Guardiola, Manchester City’nin “makine” forveti Erling Haaland’ın kariyerindeki 300. gole ulaşmasının ardından Norveçli yıldızdan özel beklentisini açıkladı.

NE OLDU?

Sadece 24 yaşında olan Norveçli golcü Erling Haaland, kariyerinde şimdiden 300 gol barajını aştı. Premier Lig’de iki kez gol krallığı yaşayan yıldız oyuncunun bu performansının üzerine daha fazlasını koyması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM

Manchester City Menajeri Pep Guardiola gibi disiplinli ve talepkâr bir çalıştırıcının altında forma giymek, Haaland’ın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasında büyük rol oynuyor. İkili, şimdiden hem yerel hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

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GUARDIOLA NE DEDİ?

Guardiola ve öğrencileri şimdi gözlerini FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna çevirdi.

Bu turnuva kapsamında açıklamalarda bulunan Guardiola, Haaland’dan beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Erling’den sadece ilk tepkiyi vermesini istiyorum, fazla bir şey beklemiyorum ama o bir makine gibi olmalı. Biz de onu desteklemeliyiz. Bazen sahada öne çıkıyor ama biz onunla gitmiyoruz. Bugün ise hep birlikte onunla öne gittik. Tek söyleyebileceğim şu: Tebrikler. 24 yaşında 300 gol attı. Forvetlere büyük hayranlık duyuyorum. Erling adına çok mutluyum; hem attığı gol hem de dar alanlardaki katkısı muazzamdı.”

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Haaland kariyerinin 300. golünü Juventus’a karşı kaydetti. Manchester City de maçı 5-2 kazanarak etkileyici bir galibiyet aldı. Guardiola, yaz transfer döneminde kadronun tazelenmesiyle birlikte takımda olumlu sinyaller gördüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Geçen sezon harika bir kadromuz vardı ama oyuncuların %50’si sakattı. Bu da seviyemizi düşürdü ve rekabet edemez hale geldik. Bu sezon bu ritmi mümkün olduğunca uzun süre korumaya çalışacağız.”

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MAN CITY’NİN SIRADAKİ HEDEFLERİ NELER?

Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından kısa bir sezon arası yapacak olan Guardiola’nın ekibi, 16 Ağustos’ta Wolverhampton deplasmanında oynanacak 2025-26 sezonunun açılış mücadelesine hazırlanacak.