Guardiola: Emery, İngilizce'si kötü diye kovulmadı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal'deki görevine son verilen Unai Emery'nin gidiş sebebinin iletişim problemi olmadığını söyledi.

Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanına konuk olacak olan 'de teknik direktör Pep Guardiola karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

13. hafta 2-2 sonuçlanan maçının ardından Arsenal, Unai Emery ile yollarını ayırdı ve takımın başına yardımcı antrenör Fredrik Ljungberg'i getirdi. Emery'nin, oynattığı futbolun yanı sıra İngilizce konusunda eksik olduğu yönünde eleştiriler de gündeme getiriliyordu. Ancak Guardiola bu durumun, Emery'nin kovulmasına sebep olduğunu düşünmediğini belirtti ve şöyle söyledi:

"Buna kesinlikle katılmıyorum. Günümüzde oyuncularla iletişim kurabileceğiniz birçok farklı yöntem var. Sadece sözle değil resimlerle de konuşabilirsiniz. Jest ve mimikleri kullanırsınız, asistanınız vardır. Kovulmasına sebep olan şey bu değildi. Emery'nin iletişimi mükemmeldi, daha fazla maç kazanabilseydi eğer..."

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"Alınan sonuçların ardından analiz yaparız. Emery'de de olan buydu. Maçları kazanmadığı için gönderildi."

Liderin 17 puan gerisinde olmaları hakkında da konuşan Guardiola, 'dan daha çok hakkında kafa yorduğunu dile getirdi:

"Liverpool ile ilgili kafamda tek bir düşünce yok. Ben Leicester City hakkında düşünmeliyim. Liverpool'u yakalamamız için önce Leicester^dan başlamamız gerek, sonrasını görürüz. Son yıllarda hem kendi sahamızda hem de deplasmanda çok istikrarlıydık; ama bu sezon birçok puan kaybı yaşadık. Performansımızla ilgili bir problem yok. Oyunumuzda bir sıkıntı olsa ciddi şekilde endişelenirdim."