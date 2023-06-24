Guardiola'dan sürpriz Kim Min-Jae hamlesi! Manchester'ın mavi tarafına mı gidiyor?

Manchester United ve Bayern Münih ile anılan Kim Min-Jae önümüzdeki sezon Guardiola'nın öğrencisi olabilir.

Kim Min-Jae, Napoli ile şampiyonluk yaşadı

Manchester United ve Bayern Münih'in listesinde

Manchester City de yarışa dahil oldu

NE OLDU? Football Insider'ın haberine göre, Manchester City, Napoli ile şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'yi Etihad'a getirmek istiyor. Güney Koreli savunmacıyla Manchester United ve Bayern Münih de ilgileniyordu. Guardiola'nın ekibi, 50 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

BÜYÜK RESİM: Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'in sunduğu şartlardan etkilendiği ve Bundesliga'nın yolunu tutacağı iddia ediliyordu ancak yarışa son anda dahil olan Manchester City onu Premier Lig'e getirmek istiyor.