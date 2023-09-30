Guardiola'dan şike skandalıyla sarsılan Barcelona'ya büyük destek!

Premier Lig devi Manchester City'nin hocası Guardiola, efsanesi olduğu Barcelona'yı savundu.

NE OLDU? Barcelona, hakem kararları karşılığında ülkenin hakemler komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan ödemeler nedeniyle yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

İspanyol polisi bu hafta Madrid'deki Kraliyet İspanyol Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ofislerine baskın düzenledi.

İspanyol devinin; Negreira ve Dasnil 95 şirketine 2001-2018 ve 2016-2018 yılları arasında sırasıyla 8,4 milyon euro (7,4 milyon £) ödediği iddia ediliyor.

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Yaşanan bu olaylar üzerine; kulüp tarihinin en başarılı dönemini yaşayan 2008-2012 yılları arasında Barça'yı çalıştıran Manchester City patronu Guardiola konuştu.

NE DEDİLER: Guardiola Cuma günü şunları söyledi: “Bekleyin ve görün… Bırakın adalet, süreç işlesin. Şu ana kadar duyduklarım…

"Görmedim ya da okumadım, çünkü bunun dışındayım ama Barcelona'nın gerçekten bir hakeme menfaat sağlamak için para ödediğini görmedim. Bunu görmedim, okumadım.

"Bu yüzden bir fikrim olmadan önce beklemek istiyorum, çünkü Barcelona yapması gerekeni yapacak ve hep beraber neler olacağını göreceğiz.

"Barcelona'nın kazandığından oldukça eminim, bunun nedeni rakiplerinden daha iyi olmalarıydı. Şu anda buna oldukça ikna oldum. Kazandık, çünkü rakiplerimizden çok daha iyi durumdaydık. İyi olmadığınızda kazanamazsınız. Ancak gerçekte ne olduğuna dair kararı adalet erecek.”

BÜYÜK RESİM: Barcelona herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve bu hafta Madrid'de yapılan arama sırasında herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Şubat ayında diğer 19 La Liga kulübünden 18'i bu konuyla ilgili "derin endişelerini" dile getirdi. Bu iddialardan dolayı suçlu bulunurlarsa bu durum kulübü ve ileriye dönük tarihi mirasını sarsabilir.

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SIRADA NE VAR? Barcelona ve futbol dünyası; bu soruşturmanın sonucunu bekleyip görecek.