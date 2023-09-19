Premier Lig'in son şampiyonu City'nin hocası Guardiola'dan Manchester United sorusuna yanıt...

NE OLDU? Pazartesi günü City'nin Kızılyıldız Zvezda'ya karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Guardiola, Arsenal ve Liverpool gibi takımların yeni sezona yaptıkları güçlü başlangıçtan bahsetti.

Bir gazeteci United hakkında soru sorduğunda ise Pep'in tepkisi herkesi şaşırttı.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci, açıkça şaka amaçlı olarak Guardiola'ya "United da sezona ezici bir performansla başladı" dediğinde Guardiola, kendisine yöneltilen bu soruya karşı sadece güldü.

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Cumartesi günü Erik ten Hag'ın takımı Brighton'a evinde 3-1 mağlup olurken Tottenham ve Arsenal deplasmanındaki mağlubiyetlerinin ardından bu sezon üçüncü mağlubiyetlerini aldılar.

CITY VE UNITED İÇİN SIRADA NE VAR?: City, Salı günü Kızılyıldız Zvezda'yı Etihad Stadyumu'nda ağırlarken United, Çarşamba günü Harry Kane'li Bayern Münih'iyle Almanya'da kozlarını paylaşacak.