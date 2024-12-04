Guardiola'dan Jose Mourinho yorumu: "Birbirimize benziyoruz"

Liverpool maçındaki hareketiyle Jose Mourinho'ya benzetilen Manchester City menajeri Pep Guardiola bu benzerlikle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Liverpool taraftarları, Guardiola'yı hedef aldı

İspanyol taraftara beklenmedik bir işaret yapmıştı

Bu konuda Mourinho ile benzediklerini söyledi

NE OLDU? Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Anfield'da Liverpool'a konuk olan Manchester City mücadeleden Cody Gakpo ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma esnasında Liverpool taraftarları, Manchester City menajeri Guardiola'yı hedef aldıkları bir tezahüratta bulundu. İspanyol menajer ise onlara altı Premier Lig şampiyonluğunu işaret etti. Guardiola bu hareketiyle daha önce Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için eliyle üç işareti yapan Jose Mourinho'ya benzetilmişti. Manchester City'nin menajeri bu benzerliği yorumladı.

NE SÖYLENDİ? Liverpool taraftarları, Guardiola için, "Yarın kovulacaksın" tezahüratı yapmıştı. Bu sırada Guardiola, Liverpool taraftarlarına dönüp daha önce kazandığı 6 Premier Lig şampiyonluğunu işaret ederek parmaklarıyla altı işareti yaptı.

BÜYÜK RESİM: Nottingham Forest maçından önce basın toplantısında konuşan Guardiola, bir gazetecinin "Jose Mourinho, Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için böyle bir işaret yapmıştı. İnsanlar, o gün yaptığınız hareketi Jose'yle karşılaştırıyor. Bazıları bunun Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü" yorumuna şu yanıtı verdi:

Haberin devamı aşağıda

"Umarım benim durumumda böyle olmaz. Belki Jose ile birbirimize benziyoruzdur. O üç kez kazandı, ben altı kez kazandım. Sonunda ikimiz de aynı noktadayız. Sadece taraftarlarımıza yaptığımız şeyin olağanüstü olduğunu hissetirmek için yaptım. İnanılmaz bir futbol kulübü olduğumuzu kanıtlamak istedim."

SIRADA NE VAR? Premier Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen ve son yedi maçında kazanamayan Manchester City, 4 Aralık'ta Nottingham Forest'ı konuk edecek.