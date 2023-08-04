Premier Lig'in son şampiyonu City'nin yıldızını isteyen Barcelona'ya, Pep Guardiola'dan net bir talep geldi.

NE OLDU? Manchester City patronu, orta saha oyuncusu Eithad Stadyumu'ndan ayrılmak isterse Bernardo Silva'nın ve Barcelona'ya transferinin önünde durmayacağını söyledi.

Ancak Katalanların Portekizli orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamak için inandırıcı bir teklifte bulunmadığını da sözlerine ekledi.

NE DEMİŞLER: Guardiola, "Açıklığa kavuşturmak istiyorum, burada olmak istemeyen hiçbir oyuncuyu istemiyorum dedim. Ama teklif almamız lazım, uygun bir teklif almadık dedi ve Community Shield öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları ekledi:

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"O bizim oyuncumuz, ama Barcelona Bernardo'yu istiyoruz derse, uçağa binerler ve buraya gelip sportif direktörümüz ve CEO'muzla bir anlaşmaya varmak için konuşurlar" diyerek Barça'nın ne yapması gerektiğini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Silva, City'den ilk kez ayrılmak istemiyor. Ancak Guardiola, kulübün gelecek yıl indirimli bir fiyatla veya iki yıl içinde ücretsiz olarak ayrılmamasını sağlamak için kendisine yeni bir sözleşme teklif etmek istediğini söyledi. City, kaptan İlkay Gündoğan ve Riyad Mahrez'deki iki hayati oyuncuya şimdiden veda etti.

Guardiola, "Diğer kulüpler oyuncularımızı istediklerinde ve gerçekten önemli oyuncular olduklarında, önce bir teklif yapmaları gerekiyor, ama bu Bernardo için bu olmadı" diyerek sözlerini noktaladı.

VE DAHA FAZLASI: Guardiola, Kyle Walker'ın City'de kalmasını istediğini de söyledi. İngiliz defans oyuncusunun, Bayern Münih'e transfer olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

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MAN CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Geride bıraktığımız sezon üç dev kupayı kazanan City, 11 Ağustos'ta Burnley deplasmanında Premier Lig serüvenine başlamadan önce bu Pazar günü, Wembley'de Community Shield'de Arsenal ile karşılaşacak.