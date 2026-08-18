Yeni bir belgesel film, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kariyerinin en çalkantılı dönemine ait çarpıcı perde arkası anları gün yüzüne çıkardı. Belgesel, İspanyol teknik direktörün oyuncularıyla yaşadığı gergin anları, bu arada eski takım kaptanı Kyle Walker ile yaşadığı anlaşmazlığı ve kulüpten ayrılmaya çok yaklaştığını itiraf ettiği anı belgeliyor.

"Amazon Prime" yapımı belgesel dizisinde gösterilenlere göre Guardiola, Walker'ın Ocak 2025'te Milan'a kiralık olarak gitmesinden birkaç gün sonra, Chelsea maçı öncesinde Manchester City oyuncularıyla konuştu ve takım kaptanının kulüple olan ilişkisinin sona eriş şekli konusundaki üzüntüsünü dile getirdi.

Guardiola oyuncularına şöyle dedi: "Kyle ile yaşananlar ne kadar üzücü." Ardından İngiliz defans oyuncusunun davranışlarını eleştirerek, doğrudan kendisine gelip yorgun hissettiğini ya da yeni bir tecrübe yaşamak istediğini söyleyebileceğini vurguladı.

İspanyol teknik direktör şunları ekledi: "Bir kaptan olarak onun yaptığı şekilde davranamazsın, bunu yapamazsın, hele ki hayatımızın en zor anlarında." Ardından sözlerini diğer oyunculara yönelterek sordu: "Ne yaptınız arkadaşlar? Kaptanınıza ne yaptınız?"

Film, Guardiola'yı kızdıran ve onu bu mesajı vermeye iten davranışın niteliğini net biçimde ortaya koymuyor. Ancak diğer sahneler, Manchester City'nin Aralık 2024'te Liverpool'a yenilmesinin ardından teknik direktör ile Walker arasında yaşanan hararetli bir karşılaşmayı belgeliyor.

O maçta Walker, topu Luis Díaz'a kaptırdı; bu pozisyon Liverpool'un penaltı kazanmasıyla sonuçlandı. Ardından Guardiola, soyunma odasında kaptanına eleştiriler yöneltti ve o bölgede top kaybetmenin tehlikesinin farkına varması gerektiğini vurguladı.

Guardiola oyuncularına top kaybetmenin gol yemek anlamına geldiğini söyledi. Bu, Walker'ı sinirlendirdi ve şu sözlerle karşılık verdi: "Her toplantıda benim adım anılıyor."

Guardiola, "Belki de kaptan olduğun içindir" diye yanıt verdi. Walker ise, "Peki, kaptanınız olmamı istemiyordunuz" dedi.

Walker, 2024-2025 sezonunda takım arkadaşları tarafından Manchester City'nin kaptanı olarak seçilmişti. Kevin De Bruyne, Rúben Dias, Rodri ve Bernardo Silva ise dönüşümlü olarak yardımcı kaptan sıfatıyla kaptanlık pazubandını taşıyordu.

Belgesel dizi, Walker krizinin bizzat Guardiola'nın son derece zorlu bir dönemden geçtiği bir sırada geldiğini ortaya koyuyor. Zira Manchester City, İspanyol teknik direktörün kariyerinde ilk kez üst üste 4 mağlubiyet almıştı; bununla eş zamanlı olarak takımın sonuçları geriliyor ve çevresindeki baskılar artıyordu.

Bir sahnede Guardiola, bu mağlubiyet serisinin ardından kulüp yönetimine, takımla yolculuğunun sonuna gelmiş olabileceğini söylediğini itiraf ediyor ve şöyle diyor: "Belki de her şey bitti."

İspanyol teknik direktör Kasım 2024'te Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen film, kulüple bağını uzatmasından önce verdiği kararın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Yönetim kurulu başkanı Khaldoon Al Mubarak ise Guardiola'yı kalmaya ikna edebileceğinden emin olmadığını kabul ediyor.

Bir başka sahnede Guardiola, oyuncularının önünde ağlayacak kadar duygulanmış halde görünüyor ve sözleşmesini uzatmasının para arayışı ya da sadece kalmış olmak için kalma isteğinden kaynaklanmadığını, aksine takımla mücadeleye devam etmek ve rekabet edebilme gücünü yeniden kazanmak istediği için olduğunu vurguluyor.

İspanyol teknik direktör şöyle dedi: "Sözleşmemi uzattım çünkü burada, sizinle olmak istiyorum, bu konumda bir savaşı kazanmak istiyorum. Sizi bırakıp kaçıyormuşum gibi hissetmek istemiyorum."

Ve ekledi: "Eğer siz, önce kaptanlar, ardından geri kalanınız, bir sorun olduğunu hissederseniz, bana söyleyin. Bu, hepinize olan sevgimi bir an bile değiştirmez. Savaşmak istiyorum, hepsi bu."

Kriz, Guardiola'nın hayatının kişisel yönüne de uzandı. Teknik ekibinin yakın üyelerinden Manel Estiarte, oyuncuların o dönemde teknik direktörün davranışlarında bariz bir değişiklik fark ettiğinden söz etti ve onun üzgün olduğunu, her zamankinden farklı olduğunu vurguladı.

Estiarte, oyuncuların Guardiola için endişeli olduğunu söyledi ve boşanmasının ardından zorlu kişisel koşullardan geçerken kendilerine, teknik direktörün ardındaki insanı görmeleri gerektiğini söylediğini açıkladı.

Bu krizler, Manchester City'nin tüm kupa yarışlarından elenmesiyle sona eren bir sezonda yaşandı. Böylece 2024-2025 sezonu, özellikle Rodri'nin sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması ve kulübün karşılaştığı mali davalarla ilişkili baskılar da eklenince, Guardiola'nın 2016'da kulübe gelişinden bu yana en zorlu sezonlarından biri oldu.

Tüm bu baskılara rağmen Guardiola kalmayı seçti ve neredeyse onu ayrılmaya itecek olan kriz, Manchester City kariyerinde yeni bir başlangıca dönüştü. Belgesel film ise İspanyol teknik direktörün ışıkların ardındaki nadir bir portresini; anlaşmazlıklara, gözyaşlarına ve İngiliz futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlük tecrübelerinden birinin geleceğine dair şüphe anlarına sahne olan bir soyunma odasını sunuyor.