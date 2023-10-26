Premier Lig devi Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Haaland'a güveninin tam olduğunu gösterdi.

NE OLDU? Norveçli forvet, City'nin Çarşamba akşamı Bern'de Young Boys'u 3-1 mağlup ettiği maçta iki gol atmadan önce beş Şampiyonlar Ligi maçında sessizdi ve gol sıkıntısı çekiyordu. Ancak ilk yarıda, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok önemli bir şansı kaçırdı ve City patronu, kararlı bir gösterinin ardından forvetini savundu.

Maçtan sonra TNT Sports'a konuşan Guardiola, "Şansa sahip olmak önemli, insanlar onun başarısız olmasını istiyor" dedi ve ekledi:

"Üzgünüm ama bu adam, hayatı boyunca gol atacak. Şansı varken inanılmaz bir tehdit. Oyuncuların, Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi pası bulma becerisine ihtiyacı var. Ama Haaland, futbol oynayacağı son güne kadar gol atmaya devam edecek."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Haaland'ın penaltıdan attığı gol, bir önceki çeyrek finalin ikinci ayağında Bayern Münih'e attığı golün ardından 543 dakika sonra attığı ilk gol oldu. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 33 maçta 37 gol kaydetti.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Haaland, City'nin Pazar günkü derbide ezeli rakipleri Manchester United ile Old Trafford'da oynayacağı mücadeleye formda gidecek.