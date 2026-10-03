Guardiola cesur bir kararla Manchester City'ye dönüyor

Manchester City'den ayrılmasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'na dönmeye hazırlanıyor; ancak bu kez saha kenarının dışından, pek çok anlam taşıyabilecek bir adımla.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "The Express" gazetesine dayandırarak aktardığı habere göre Guardiola, 14 Ekim'de Etihad Stadyumu'nda oynanması planlanan Manchester City-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izlemeyi düşünüyor.

İspanyol teknik adamın dönüşü, eski kulübü açısından hassas bir zamana denk geliyor. Kulüp, İngiltere Premier Lig'de mali kurallara yönelik 114 ihlal işlediği gerekçesiyle kısa süre önce suçlu bulunduktan sonra mali ihlaller davasının yansımalarıyla karşı karşıya.

Manchester City kararın hukuk, ilkeler ve olgular açısından "açık ve esaslı hatalar" içerdiğini vurgulayarak resmi bir itirazda bulunmuş olsa da haberlere göre Guardiola, eski takımının yanında yer almayı ve maçı tribünlerden izlemeyi tercih etti.

Paris Saint-Germain karşısındaki mücadele, Guardiola için özel bir an olacak; zira bu, Manchester City'nin teknik ekibinin başında yaklaşık on sezon geçirdikten sonra kulüpten ayrılmasının ardından Etihad Stadyumu'na ilk dönüşünü temsil ediyor.







