Guardiola, Çağlar'dan vazgeçmiyor

Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Manchester City, Leicester City'nin gözde stoperi Çağlar Söyüncü konusunda ısrarcı.

Premier Lig'de bu sezon liderlikten bir hayli uzakta kalan , ara transfer sezonunda özellikle savunma hattına takviyelerde bulunmak istiyor.

Sezon öncesinde Joao Cancelo ve Rodri'yi kadrosuna katan City, Aymeric Laporte ve Leroy Sane'nin sakatlanmasıyla kadro rotasyonunda sıkıntı yaşadı. Yazın Harry Maguire'ın transfer edilmesi söz konusuydu ancak oyuncu 'a gitti.

Özellikle Laporte'un sakatlığı savunmada Manchester City adına büyük sorunlara yola açtı. Metro'nun haberine göre kulüp yönetimi, ara transfer döneminde takviyelerin yapılması adına teknik direktör Pep Guardiola'ya gereken bütçeyi hazırlayacak. Haberde yer alan bilgiye göre de Gurdiola'nın en çok istediği isim Çağlar Söyüncü.

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forması giyen A Milli futbolcu, takım savunmasında önemli bir rol oynayarak Avrupa'da büyük ses getirdi. Guardiola'nın da uzun bir süredir Çağlar'ın transfer edilmesini istediği ve oyuncunun performansından çok etkilendiği belirtildi.

Ancak Leicester City'nin Çağlar'ı 70 milyon sterlin'in altında bir fiyata göndermeyi düşünmediği de bildirildi. Öte yandan Manchester City'nin Çağlar'ın takım arkadaşı Ben Chilwell ile de ilgilendiği öne sürüldü.

Leicester City'de bu sezon 19 resmi karşılaşmada görev alan Çağlar Söyüncü, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Premier Lig'de oynadığı 17 maçın hepsinde de ilk 11'de başladı.