Guardiola bu sezon aldığı riski açıkladı: "Belki hatadır bilmiyorum"

Manchester City menajeri Pep Guardiola bu sezon transfer konusunda aldığı riski açıkladı.

Haaland yeni sezona formda başladı

Guardiola yedeğine birini düşünmüyor

"Belki hatadır, bilmiyorum" dedi

NE OLDU? Premier Lig'de yeni sezonu Chelsea'ye attığı tek gol ve Ipswich Town'a karşı yaptığı hat-trick ile açan Erling Haaland, Pep Guardiola'nın kadrosunda sarsılmaz konumunu garantiye aldı. Pep Guardiola, Haaland'a yedek olarak bir oyuncu transfer etmeyeceklerini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Haaland'ın yerine alternatif bir isim almayacaklarını söyleyen Guardiola şu açıklamayı yaptı: "Belki hatadır, bilmiyorum. Ama çok geniş olmayan bir kadroyla çalışmayı seviyorum. Birçok oyuncuyu uzun süre süresiz bırakmaktan pek hoşlanmıyorum."

Erling Haaland, Premier Lig'de yeni sezonu iki maçta kaydettiği 4 golle açtı. Geçtiğimiz sezon ise 45 maçta 38 gol, 6 asist kaydetmişti.

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Manchester City bir sonraki maçını 31 Ağustos'ta West Ham United'a karşı oynayacak. Kulüpler ardından milli araya girecek.