Guardiola, Barcelona'ya kapıları kapattı

Manchester City’nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’ya dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

’da başkan adayı Victor Font’un gelecek yaz takımın başına yeniden Pep Guardiola’yı getirmek istediği ve bu şekilde ’yi de kalmaya ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor.

Ancak Guardiola bugün yaptığı açıklama ile bu fikre sıcak bakmadığını duyurdu.

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Sheffield United’ı 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Guardiola, “Benim için o dönem sona erdi. Hayatta bazı şeyler bir defa yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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Katalan devinde zaten çok önemli isimlerin görev yaptığını söyleyen Guardiola, “Örneğin Koeman. Harika bir teknik adam. Barcelona benim kentim. Oraya giderim. Kulübümü görürüm, maçlarını izlerim. Hepsi bu kadar” diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerine Barcelona’da başlayan Guardiola, 2008-2012 yılları arasında 14 kez kupa kaldırma başarısı yaşamıştı.