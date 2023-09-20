Guardiola, Avrupa'nın en iyi orta sahasını açıkladı

Pep Guardiola, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Avrupa'nın en iyi orta sahasını açıkladı.

Guardiola'ya göre Rodri Avrupa'nın en iyisi

Kızılyıldız'a muhteşem bir gol attı

Guardiola, Bernardo Silva'nın sakatlığını açıkladı

NE OLDU? Rodri, Manchester City'nin yeni sezonda ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde baskın bir performans sergiledi ve bu performansını muhteşem bir golle taçlandırarak geçen sezon Inter karşısındaki formunun üstüne çıktı.

NE SÖYLENDİ? Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Rodri şu anda Avrupa'nın en iyi orta sahası. Umarım daha iyi olur ve gelişir ama halihazırda olağanüstü biri. Kulüp onu transfer ettiği için şanslıydık. Geldiğinde böyle değildi, şimdi birinci sınıf bir oyuncu."

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BÜYÜK RESİM: Manchester City ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Kızılyıldız maçından Julian Alvarez'in iki Rodri'nin tek golüyle 3-1 galip ayrıldı. Guardiola ayrıca Bernardo Silva'yı oyundan alma nedeninin sakatlığı olduğunu açıkladı. Bernardo Silva, Nottingham Forest maçında yer almayacak.

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(C)Getty Images

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın öğrencileri, 23 Eylül'de Premier Lig'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçları ise 4 Ekim'de RB Leipzig'e karşı.