Guardiola: Arteta'yı kovmak büyük hata olur

Manchester City'nini deneyimli çalıştırıcısı, Arsenal yönetiminin eski yardımcısına daha fazla sabır göstermesini istiyor.

menajeri Pep Guardiola, 'de görev yapan eski yardımcısı Mikel Arteta'nın daha fazla zamana ihtiyacı olduğu görüşünde.

Dün akşam Lig Kupası'nda Londra ekibini 4-1 yendikleri maçtan sonra BBC Radio 5'e konuşan İspanyol teknik adam, "Eğer Arteta'yı kovarlarsa büyük bir hata yapmış olurlar. Ona güvenmek zorundalar. Sonuçlar üzerinden analiz yapanları anlayabiliyorum. Ancak onunla çok uzun süre çalışma fırsatım oldu. Ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Tek ihtiyacı olan şey biraz zaman" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 14 maç sonunda 14 puan toplayabilen Arsenal, küme düşme hattının yalnızca 4 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.