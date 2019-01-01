Guardiola: Aguero'nun yeri doldurulamaz

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız golcüsü Sergio Aguero'nun eşsiz bir futbolcu olduğunu söyledi.

Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu 'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sözleşmesinde 18 ayı kalan Arjantinli golcü Sergio Aguero hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Wolverhampton maçı öncesi açıklamalarda bulunan Guardiola, City tarihinin en golcü oyuncusu Aguero için şunları dile getirdi:

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"Aguero'nun yerine başkasını bulmak bu kulüp için en zorlu işlerden biri olacak. Aguero'nun yeri doldurulamaz. Onun dışında harika bir santrforumuz daha var, Gabriel Jesus. Sergio ayrıldığında bir başkası da gelir; ancak o eşi benzeri olmayan bir futbolcu. Bu kulüp tarihinin en önemli anı - belki de hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bile daha önemli bir an - Sergio'nun QPR'a karşı attığı gol sayesinde var oldu. Bir sezonda 4 kupa kazanmaktan bile daha değerliydi. Başrol oydu."

"Eninde sonunda Aguero ayrılacak. Ne zaman olacağına o karar verecek. Eminim kulüp de onun yerine birini bulmaya çalışacaktır ama bu hiç de kolay olmayacak."

"Hayatımda Aguero kadar alçak gönüllü bir yıldız futbolcu görmedim. Çok da eğlenceli. Onunla çalışmak çok keyifli. Bazen kendisine uymasa bile aldığım kararları kabul etme şekli çok güzel. Büyük yıldızlar genelde kabullenmezler. Öyle olmadıkları halde Sergio'dan daha iyi olduğunu düşünen yıldızlarla çalıştım ve onları idare etmek daha zordu. Aguero karakterinde, kariyerinde onun kadar çok şey başarmış, uyumlu ve mütevazı birini bulmak çok zor."