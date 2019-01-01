Guardiola açıkladı: Ederson, Liverpool maçında yok

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Ederson’un Liverpool karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğun en büyük iki adayı ile , 10 Kasım Pazar günü Anfield’da karşı karşıya gelecek.

Manchester City’nin hafta içinde ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Ederson’un Liverpool maçında sahadaki yerini alıp alamayacağına dair soruların cevabı Pep Guardiola’dan geldi.

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Önemli karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan İspanyol teknik adam, Brezilyalı kalecinin Liverpool mücadelesinde olmayacağını belirtti.

Guardiola “Ederson’un oynama şansı bulunmuyor. Ne kadar süre takımdan ayrı kalacağını bilmiyorum ama Pazar günü sahadaki yerini alamayacağından eminim. Ancak Claudio Bravo gibi üst düzey bir kaleciye daha sahibiz. Geçtiğimiz sezon Lig Kupası’nın onun sayesinde kazandık. O özel bir kaleci” ifadelerini kullandı.

11 haftası geride kalan Premier Lig’de Liverpool 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Manchester City’nin ise 25 puanı bulunuyor.