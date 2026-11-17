Arsenal savunmacısı Riccardo Calafiori, Campidoglio'da Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından kabul edildi.

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"Onu Campidoglio'da ağırlamak büyük bir zevkti. Olağanüstü bir sporcu ve insan; başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Kentimizin dünyadaki elçiliğini üstleniyor, Roma'nın adını Birleşik Krallık'ta olumlu biçimde duyuruyor." Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Arsenal ve İtalya Milli Takımı savunmacısı Riccardo Calafiori'yi Campidoglio'da kabul ettikten sonra bunları söyledi.

Oyuncuya, kentin dünyadaki 'elçisi' rolü dolayısıyla bir plaket verildi. Gualtieri, "Arsenal'in büyük taraftarı olan mevkidaşım Mamdami (New York Belediye Başkanı, editörün notu) kıskanacak. Buluştuğumuzda bundan konuştuk; o da Riccardo'yu çok iyi tanıyor" dedi.

Calafiori ise şöyle konuştu: "Bu takdir için teşekkür ederim. Yurt dışında her zaman kentimi temsil etmeye çalışıyorum. Evimi de özlüyorum ama geri dönmek her zaman heyecan verici." Savunmacı, belediye başkanına bir Arsenal forması verdi. Ardından Roma'nın dişi kurdunun önünde fotoğraf çektirildi. Program dışı bir an da yaşandı: Meclis toplantısına ara verildi ve Gualtieri'nin takdim ettiği Calafiori, katılımcıları selamladı.