"Griezmann'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmesi hataydı"

Jeremy Mathieu, Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya gitmesini 'hata' olarak yorumluyor.

Barcelona'nın eski oyuncusu Jeremy Mathieu, vatandaşı Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'den ayrılarak Barcelona'ya katılmasını 'hata' olarak yorumladı.

2019 yılında Madrid ekibinden Barcelona'ya transfer olan Fransız yıldız, Atletico'daki performansını Katalan ekibinde de göstermek için uğraşıyor fakat orada bıraktığı izi, istiktarını henüz Barcelona'da yakalayabilmiş değil.

Jeremy Mathieu, Antoine Griezmann ile ilgili ne söyledi?

RAC1'e konuşan Mathieu, "Griezmann, Atletico Madrid'deki seviyesinde değil. Bence Barcelona'ya gitmesi bir hataydı. Atletico'da o çok önemli bir parçaydı. Barcelona'da bu kadar önemi var mı bilmiyorum" diyerek Griezmann'ın kariyer planlamasında hata yaptığının altını çizdi.

Jeremy Mathieu'dan Clement Lenglet'e destek

Griezmann hakkında eleştiri yapan Mathieu, Barcelona'da son dönemdeki performansıyla tartışılan sol stoper Clement Lenglet'e ise destek çıktı: "Barcelona'daki son yılımda çok kötü bir zaman geçirdim. Torino'da Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı aldığımız yenilginin, benim hatamdan kaynaklandığını hissettim. Ama bir futbol takımında 11 oyuncu olduğu için neden benim üzerimden gittiklerini anlamadım.

"Soyunma odasında kendimi yalnız hissettim. Kimse destek vermedi. Benim için bu futbol değildi. Şimdi herkes Lenglet'i öldürüyor ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Denemeli, olumlu davranmalı ve bunu tersine çevirmeli. Elinden geleni yapmalı."

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Barcelona'da Antoine Griezmann'ın, Atletico Madrid'deki formunu yakalayamadığı kesin. Fakat bunda takımın son yıllardaki düşüşünün de etkisi olabilir. Bazen oyun, futbolcuyu geriye götürür. Bazen de oyuncu, oyunu yükseltir. Son yıllarda teknik direktör anlamında da istikrarı koruyamayan Barcelona'da Griezmann'ın da bundan etkilenmesi oldukça normal.