Griezmann: Mesajlarım, Dünya Kupası finalindeki oyunculara kötü şans getiriyor

2018 Dünya Kupası şampiyonu ve 2022 turnuvasının ikincisi olan Fransız Antoine Griezmann, Dünya Kupası finali öncesindeki saatlerin gerginlikle dolu olduğunu vurgulayarak, oyuncuların bu duygudan ancak hakemin maçın başlangıç düdüğünü çalmasıyla kurtulabildiklerini belirtti.

Orlando City'de forma giyen Griezmann, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla şampiyon olduktan sonra 2022 Katar Dünya Kupası'nda ikincilik elde etmiş biri olarak, Dünya Kupası finalinde oynamak ne demek olduğunu herkesten daha iyi anladığını belirterek, "Çok fazla gerginlik var" dedi.

Fransız forvet, maçın başlangıç düdüğüne kadar geçen sürenin değişken duygularla dolu bir yolculuğa benzediğini açıkladı ve İspanyol “Marca” gazetesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Maçı sabırsızlıkla bekliyorsunuz ve kafanızda pek çok senaryo dönüyor. Sonra stadyuma varıyorsun ve etrafında farklı ülkelerin bayraklarını, birçok farklı kültürü görüyorsun; kendi ülkenizin taraftarları da senin formanı giyiyor... Çok fazla mutluluk, çok fazla tutku ve aynı zamanda çok fazla gurur var. Ancak hakem maçın başlangıç düdüğünü çalana kadar çok fazla gerginlik de var.”

Griezmann, her iki milli takımda da eski arkadaşları ve takım arkadaşları olduğu için İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalini büyük bir ilgiyle takip edeceğini belirtti, ancak maç öncesinde onlara herhangi bir mesaj göndermemeyi tercih ettiğini itiraf etti ve gülümseyerek şöyle dedi: “Onlara başarılar diliyorum, ama uğursuzluk getirmemesi için onlara mesaj göndermiyorum.”

Fransız yıldız, İspanya’nın Fransa’yı eleyerek finale yükselmesinin ardından Marcos Llorente ile yaptığı kısa sohbetin perde arkasını da açıkladı ve şöyle dedi: “O çok mutlu. Bence tüm ülke çok mutlu. Bu anın tadını çıkarmalılar çünkü bu eşsiz bir an ve belki de bir daha asla tekrarlanmayacak.”

Griezmann ayrıca, Orlando City aracılığıyla Amerikan liginde yeni bir maceraya atılmaya karar vermesinin nedenlerini şöyle açıkladı: “Kariyerimi burada sonlandırmak her zaman hayalimdi. Fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumumdayken gelmek istedim. Kulüp yetkilileriyle görüştüm ve kulübün felsefesinden etkilendim. Şehri de çok sevdim. Eşimle görüştüm ve ona, buraya taşınmak ve bu büyük adımı atmak için en ideal zamanın şimdi olduğunu söyledim.”