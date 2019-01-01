Griezmann: Lionel Messi, LeBron James gibi bir efsane

Antoine Griezmann, yeni takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

Antoine Griezmann, 'yle birlikte oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlı.

'nın bir yıl gecikmeli de olsa kadrosuna katmayı başardığı Griezmann, Katalan ekibinin tarihindeki en pahalı üçüncü transfer oldu.

Haberin devamı aşağıda

Fransız futbolcu, imza töreninde Messi'yle ilgili soruları yanıtlarken "Böyle bir partnerle oynayacak olmak beni çok mutlu ediyor. Messi benim oğlum ve onun çocukları için bir efsane olacak. Basketbolda LeBron James'in olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Griezmann, "Bu harika kulüpte önemli bir oyuncu olmak istiyorum. 'yı, Copa del Rey'i ve kariyerimde eksik olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." dedi.

28 yaşındaki oyuncunun Barça'yla sözleşmesi 2024'e dek sürecek.