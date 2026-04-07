Griezmann'ı Barcelona maçı öncesinde harekete geçiren çocukluk tutkusu

Atlético Madrid'in forveti Antoine Griezmann, Amerikan ligine transfer olmadan önce "Roji-Blancos" ile geçireceği son sezonunda, yarın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediğini dile getirdi.

Griezmann, bugün Salı günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Büyük bir hırs ve istek duyuyorum. Tıpkı sabah saat 6'da uyanıp saat 11'de maçı olan oğlum gibi hissediyorum. Bu karşılaşmanın tadını gerçekten çıkarmak istiyorum. İki maç da muhteşem olacak ve biz sağlam ve güçlü bir takım olmalıyız."

Bu tür büyük maçlarda deneyimli bir oyuncu olarak takım arkadaşlarına nasıl rehberlik ettiği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Onlarla konuşabilirsiniz, ancak akıllarında kalan şey görüntü ve sizin gerçekte sergilediğiniz performanstır. Her şeyi doğal bir şekilde ele almalıyız ve maçı zamanından önce kafamızda oynamamalıyız. Sahada ise baskı altında kalma ve sıkı çalışma konusunda örnek olmalıyım.Eylemler en iyi örnektir. Antrenmanlarda iyi durumda olduğumuz ve konsantrasyonumuzun zirvede olduğu açıkça ortaya çıktı."

Fransız yıldız, geçen sezonun son aylarındaki performansından dolayı "içinde bir sıkıntı" olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Geçen yıl beklentiler çok yüksekti ve bunu zihinsel olarak nasıl aşacağımı bilemedim. Nasıl gelişebileceğime odaklanmak yerine, bunu başaramadım. Bu yıl öğrendiğimi düşünüyorum; 35 yaşında olmama rağmen hâlâ öğreniyorum ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Zihinsel olarak mükemmel bir durumda olduğumu hissediyorum ve bu bana sahada çok yardımcı oluyor."

(ABD ligine) gitme kararının zamanlamasına ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Kararın zamanlaması önemli değil, önemli olan yarınki maça odaklanmak. Bunlar olağanüstü anlar ve gelecekte ne olacağı hakkında konuşamam, sadece bir sonraki maçı düşünüyorum."

Teknik direktörü Diego Simeone'nin övgü dolu sözlerine ilişkin olarak Griezmann şunları söyledi: "Simeone'nin sözleri benim için sürpriz oldu. Kulübe yakışır bir şekilde veda etmek istiyorum ve en iyi veda, sahadaki performansım ve her maçta göstereceğim çaba olacaktır. Keyif almak ve taraftarların beni bu şekilde hatırlamasını istiyorum... Kişisel olarak, onu çok takdir ediyor ve seviyorum."

Minnettarlıkla sözlerine şöyle devam etti: "Ona çok şey borçluyum ve uygun zamanda onunla baş başa konuşacağım. Şu anki halime Simeone'ye, Real Sociedad'a ve ondan öğrendiğim her şeye borçluyum."

Griezmann sözlerini kararlı bir şekilde şöyle bitirdi: "Şu an gelecek hakkında konuşmanın zamanı değil, Şampiyonlar Ligi maçı en önemli şey. Yarın çeyrek finalde bir maçımız var ve bu muhteşem bir şey. Şu anda zihnim tamamen bu ana odaklanmış durumda ve sezonun geri kalanına konsantre olup büyük bir zihinsel güçle hareket ediyorum."







