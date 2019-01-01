Griezmann: Herkes işleri batırdı ve ben de suçlu hissediyorum

Atletico Madrid'in santrforu Antoine Griezmann, ellerindeki şansı kullanamadıklarını ve Juventus'un geri dönüşüne engel olamadıklarını söyledi.

Antoine Griezmann, 'in tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden suçluluk duyuyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus'a 3-0 mağlup olup elenen Atletico Madrid'li yıldız, hücumlarda daha fazla yer alması gerektiğini belirterek performansından memnun olmadığı söyledi.

Griezmann, Movistar Liga de Campeones'e verdiği demeçte, "Maçın içine giremedik. Zor olacağını biliyorduk ancak batırmak için kötü bir gün seçtik. Herkes işleri batırdı ve ben de suçluluk duyuyorum çünkü oyunun hızına ayak uyduramadım." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun performansından övgüyle bahseden Fransız santrfor, "Ronaldo tüm dünyaya ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. İlk karşılaşmada ona hiç şans tanımadık ama bugün tüm şanslarını kullandı." şeklinde konuştu.

Artık tüm odağını 'ya verecek olan Atletico Madrid, 'nın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.