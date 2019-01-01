Griezmann: Barcelona'ya kupa için gelmedim

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya gitmesinin sebeplerini anlattı.

Sezon öncesi 'den 'ya transfer olan 28 yaşındaki Fransız santrfor Antoine Griezmann, UEFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Barcelona'ya gelişinin nedenlerini anlatan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bunlardan biri olmadığını belirtti: "Atletico'dan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak veya daha fazla başarı elde etmek için ayrılmadım. Barcelona'ya yeni bir oyun stilini ve felsefeyi öğrenmek ve bireysel seviyemi geliştirmek için geldim. Ayrıca Atletico Madrid de 'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Bunu başaracak kadroya ve hocaya sahipler."

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'ye büyük bir hayranlık ve saygı duyduğunu söyleyen Griezmann, "Diego çok ama çok iyi. Takımda başardıklarını görmek harika bir şey. Herkes onu destekliyor. Bir şekilde sürekli kazanmanın yolunu buldu. Maçlardan önce çok çalışır, her bir detayı irdelerdi."

"Messi gibisini bir daha göremeyebiliriz"

Madrid ekibinde geçirdiği beş sezonda çok güzel anılar biriktirdiğini belirten yıldız isim, bunların yanında hayal kırıklıkları olduğunu da ifade etti. 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltıya değinen Griezmann, "Başarısız olduğum için çok öfkelenmiştim. Bence benim o hatam finali kaybetmemize sebep oldu. Başka bir takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazansam bile bu olay her zaman canımı yakacak. O kupa benim hayalimdi, tüm takımın hayaliydi ve bütün hayalimiz ayağımın ucundaydı. Geçmişi değiştiremem ama önümüzdeki 10-15 yılda bunun acısını hissedeceğim" dedi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı ve takım arkadaşı ile olan ilişkisine değinen Griezmann, "Bir daha göremeyebileceğimiz, 40 yılda bir denk gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Takım arkadaşları, taraftarlar veya onu çalıştıran hocalar olarak hepimiz bundan faydalanmalıyız. Topla yapabildiği şeyler, onu futbol oynarken izlemek; hatta onunla birlikte oynayabilmek muazzam" ifadelerine yer verdi.