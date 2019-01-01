Griezmann Atletico Madrid'de kalacak

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Antoine Griezmann'ın takımda kalacağını söyledi.

'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann hakkında çıkan dedikodulara son noktayı kulüp başkanı Enrique Cerezo koydu.

Cerezo, Griezmann'ı 'ya veya başka bir takıma satmayacaklarını açıkladı.

Benzer bir açıklamayı da teknik direktör Diego Simeone yaptı

Arjantinli teknik adam, "Griezzman'ın sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun kaptanlarından biri de o. Geldiğinden bu yana takım için her şeyini verdi" diye konuştu.

28 yaşındaki golcü bu sezon forma giydiği 40 maçta 18 gol atıp 9 da asist yaptı.

Griezmann, 2014 yazında 'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.