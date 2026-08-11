Eski milli futbolcu Gregory van der Wiel'in (38) Amstelveen'deki villasının bahçesine bir müzayede tabelası konulduğu bildirildi; Bekende Buren bunu duyurdu.

Toplam 46 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen Van der Wiel, milyonluk villasını artık kesin olarak kaybetmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Daha önce evinin icradan satışını iki kez mahkeme aracılığıyla durdurmayı başarmıştı. Şimdi ise Amstelveen'deki villa yeniden müzayede takviminde yer alıyor.

Van der Wiel'in bu kez de icradan satışı durdurmak için adım atıp atmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

20 Ağustos'ta bir gösterim günü düzenlendi, ardından villa 8 Eylül'de açık artırmaya çıkarılacak. Bu, Van der Wiel için bir sonraki darbe gibi görünüyor.

Eski sağ bek, daha önce Fenerbahçe'de oynadığı dönemde bir iş insanı tarafından milyonlarca euro dolandırıldığını açıklamıştı.

Van der Wiel ayrıca yaşadığı mental sorunlar ve panik ataklar hakkında da açık yüreklilikle konuşmuştu. Eski Dünya Kupası finalisti, profesyonel futbolu yedi yıl önce bıraktı.