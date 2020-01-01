Gregg Berhalter: Tyler Boyd'un düştüğü durum üzücü

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş’ta yabancı sınırına takılan Tyler Boyd’un durumuna üzüldüğünü söyledi.

Beşiktaş'ta bu futbolcuya lisans çıkarılmamasının kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen Berhalter, “Elbette bu durumdan ötürü mutlu değiliz. Onunla konuştum. Bu sezon bütün maçlarda oynadı ve bir de gol attı. Böyle bir olay normalde oynamayan futbolcuların başına gelir. Beklenen bir karar değildi” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı ekibin yaklaşık 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Vitoria Guimaraes takımından transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon çıktığı 31 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.