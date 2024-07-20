Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi transfer eden Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Grazer AK-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Transferde gaza basan Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi de renklerine bağlayarak büyük bir sükse yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Anderson Talisca'yı da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken bir yandan da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, 2024-25 sezonu öncesinde üçüncü hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Grazer AK ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş taraftarları Google'da 'Grazer AK-Beşiktaş maçı hangi kanalda?' aramaları yaptırıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor.

Grazer AK-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, bu akşam üçüncü hazırlık maçında Avusturya 2. Lig kulübü Grazer AK ile karşı karşıya gelecek.

Sportplatz Wildon'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Kara Kartal'ın üçüncü hazırlık maçı, EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.