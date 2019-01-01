Granit Xhaka kadro dışı kaldı

Arsenal'de taraftarlarla tartışma yaşayan İsviçreli orta saha, Unai Emery tarafından Wolverhampton maçının kadrosuna alınmadı

'in kaptanı Granit Xhaka, takımının ile 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarlara sözlü bir tartışma yaşamıştı.

Seyircilerin tepkisine küfürlü yanıtlar veren Xhaka, İngiltere ve dünyada gündeme oturdu.

İsviçreli oyuncuyu ile oynanan Lig Kupası maçının kadrosuna almayan Unai Emery, Xhaka'nın Wolverhampton ile oynanacak Premier Lig müsabakasında da kadroda yer almayacağını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu Liverpool maçından sonra kulübün sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlasa da Emery'nin kadrosuna girmeyi başaramadı.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen İspanyol çalıştırıcı, Xhaka'nın kendine gelmesi için süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Emery, toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Özür diledi, taraftarlara hislerini açıkladı ve artık herkesin ligde oynayacağımız maça odaklanma zamanı geldi. Wolverhampton maçında oynamayacak çünkü ona yüzde yüz oyununa konsantre biçimde ihtiyacımız var"

Granit Xhaka, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.