Granada ile Athletic Bilbao arasında oynanan mücadele, üzücü olay sebebiyle yarıda kaldı.

La Liga'nın 16. haftasında büyük bir dram yaşandı... Granada'nın Athletic Bilbao'yu ağırladığı karşılaşma, üzücü olay sebebiyle yarıda kaldı.

Mücadele, Athletic Bilbao'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken 17. dakikada bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu. Bunun ardından sağlık görevlileri taraftar için yardıma koştu.

Rahatsızlık geçiren taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Takımlar kısa süren beklemenin ardından soyunma odasına gitti.

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Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada rahatsızlık geçiren kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karşılaşmanın hakem ve gözlemcileri maçın tatil edilmesine karar verdi.