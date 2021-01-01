Granada 3-5 Barcelona: Nefes kesen maç Barcelona'nın

Barcelona Kral Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Granada'yı uzatmalar sonrasında 5-3 yendi ve yarı finale yükseldi.

La Liga'da lider Atletico Madrid'in 10 puan gerisine düşen Barcelona, Kral Kupası çeyrek final maçında Granada'yı nefesleri kesen 120 dakikanın sonrasında 5-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Gol perdesinin 33'üncü dakikada açıldığı maçta Kenedy takımını 1-0 öne geçirirken, 47'de sahne alan eski Fenerbahçeli Roberto Soldado skoru 2-0'a getirdi. 88'de Aaron Escandell'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Ronald Koeman'ın takımının maçı uzatmasını sağlayan golse 90'da Jordi Alba'dan geldi: 2-2.

Uzatmalara da iyi başlayan Barcelona 100'üncü dakikada Antoine Griezmann ile öne geçerken, 103'te Fede Vico penaltıdan kaydettiği golle skoru dengeledi: 3-3. Gollerin arka arkaya geldiği maçta 108'de Frenkie De Jong ile bir kez daha öne geçen Barcelona'da son sözü 113'te Jordi Alba söyledi ve Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.