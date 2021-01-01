Granada 2-0 Napoli: Napoli İspanya'da yıkıldı

Ligde istediği skorları alamayan ve gözünü Avrupa'ya çeviren Napoli, Granada deplasmanında da mağlup oldu ve kötü gidişini sürdürdü.

Serie A'da lider Inter'in 10 puan gerisine düşen Napoli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştığı Granada'ya da deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

La Liga'da oynadığı son beş maçını da kazanamayan rakibi karşısında maça kötü başlayan Gennaaro Gattuso'nun takımı 19'da Yangel Herrera ve 21'de Kenedy'den gelen gollere engel olamayınca rövanş öncesinde turu zora soktu. İtalyan ekibinde maça ilk 11'de başlayan eski Fenerbahçeli Elif Elmas 90 dakika sahada kaldı.

Yüzde 62'lik topa sahip olma oranına rağmen rakip kaleye sadece bir isabetli şut çekebilen Napoli, 25 Şubat'ta oynanacak rövanşta rakibini üç farklı mağlup edemezse ya da 2-0'lık skorla karşılaşmayı penaltılara taşımayı başaramazsa UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.