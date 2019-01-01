Graham Hunter: Messi hapşırırsa Barcelona grip olur

Eski takımı Barcelona'ya geri dönmesi gündemde olan Neymar'ın transferinin sonuçlanması için Lionel Messi'nin devrede olduğu öne sürüldü.

Ağustos 2017'de 222 milyon euro karşılığında 'e transfer olarak dünya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Neymar, son zamanlarda, eski takımı 'ya dönme arzusunu açık açık belli etmişti.

Barcelona, Neymar için Paris ekibine bir miktar paranın yanı sıra 2 futbolcu önerdiği ancak bu teklifin geri çevrildiği belirtilmişti.

Sky Sports'tan Graham Hunter'ın haberine göre Neymar'ın Barcelona'ya dönebilmesi için 'nin de devrede olduğunu öne sürdü.

Hunter, Messi'nin Neymar'ı yeniden takımda görmek istediğini ve Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında Brezilyalı yıldızın yardım edebileceğini iddia etti. Üstelik Arjantinli futbolcunun, Neymar geri getirildiği takdirde sözleşme yenileyeceğini Barcelona yönetimine ilettiği ifade edildi.

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"Messi, tüm bunların tam merkezinde yer alıyor. Messi huysuz ya da küstah bir oyuncu değildir, herkes onu yanlış bir şekilde tanımlıyor. Ancak Messi hapşırırsa Barcelona grip olur. Başkan Josep Maria Bartomeu, Messi'nin 2021'de biten sözleşmesini bir kez daha yenilemek istediğini daha önceden belirtmişti."

"Messi, Luis Suarez ve Neymar birbirinden farklı karakterler olsa da oldukça arkadaş canlısıdırlar. Messi, kendisini teknik olarak anlayan, ona daha fazla alan bırakarak yardımcı olan bir partner bulmuştu. Barcelona en son üçlü kupa kazandığında hücum hattına MSN (Messi-Suarez-Neymar) vardı. Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefinin yalnızca Neymar özelinde olmadığı; etrafında ona gol yolu açacak insanlara ihtiyaç duymasıyla ilgili olduğu çok açık. Messi, 'Eğer sözleşme yenilememi istiyorsanız, önce Neymar'ı yeniden alın' dedi."