Graeme Souness: Salah her zaman bencildi

Eski Liverpool oyuncusu Graeme Souness, Mohamed Salah'ın her zaman bencil olduğunu söylerken, Brighton maçında bunu fazlasıyla gösterdiğini belirtti.

Graeme Souness, Mohamed Salah'ın karşısında gösterdiği performansı 'çok bencilce' olarak değerlendirdi.

Mısırlı futbolcu, karşılaşmanın 6 ve 76. dakikalarında kaydettiği gollerle bu sezon attığı gol sayısını 19'a çıkardı ve Altın Ayakkabı yarışında 22 gollü Jamie Vary'nin hemen ardında yer aldı.

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Souness, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, mücadele boyunca rakip kaleye 8 şut gönderen Salah'ın bu performansını oldukça bencil bulduğunu söyledi:

Daha fazla takım

"Sanırım Altın Ayakkabı onun için oldukça önemli. Maç boyuncu her fırsatta kaleye şut çekmeye çalıştı ve takım arkadaşları mutlu değildi. Ama o zaten her zaman bencildi. Bu maçta ise çok daha fazla bencildi. Gerçekten de o ödülü istiyor."

Mohamed Salah, Brighton karşısında kaydettiği iki golle, kulüp tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.