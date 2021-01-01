Graeme Souness: Liverpool burnundan soluyor

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Liverpool efsanesi Graeme Souness, Premier Lig'deki kırılma maçında Liverpool'un işinin zor olacağını düşünüyor.

Bir dönem 'ı da çalıştıran efsanesi Graeme Souness, Pazar günü oynanacak Premier Lig'deki kırılma maçında Liverpool'un işinin zor olacağını düşünüyor.

Liverpool'un karşılaşmaya gergin çıkacağını düşünen Souness, Kırmızılıların burnundan soluduğunu söyledi.

Sky Sports'a konuşan Liverpool efsanesi, "Zirvedeki tek takım olduğunuzda yalnızca kendiniz için endişelenirsiniz. Liverpool'un birkaç yıldır olayı buydu. Bu sezon ise işleri oldukça zor çünkü rekabet var." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Souness, "Liverpool burnundan soluyor, gerçek bu. Görünen köy klavuz istemez. Geçen sezonki takım değiller, aynı tutarlılığı bulamıyorlar. Benzer mücadeleyi veren takım olmasalar bile ikincilik koltuğunda oturuyorlar. Bu yüzden çok fazla mücadele ettiklerini düşüneceklerdir." dedi.

Karşılaşmanın heyecanlı olacağına inanan Souness, "Eğer 'ın yada Liverpool'un iyi olduklarını göstermek istedikleri bir maç olsaydı bu Pazar günü oynanacak mücadele olurdu." şeklinde konuştu.

Liverpool'un bu sezonki performansını ve takımda yaşanan sakatlıkları değerlendiren Graeme Souness, şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet çok büyük, arkalarında mücadele eden iki canavar kulüp var. Bence Liverpool oyuna ilk kez gergin bir şekilde girecek. Son iki yıldır alkış alan takım onlardı çünkü harika bir futbol oynuyorlardı fakat bu sezon aynı oyunu tutarlı olarak sergileyemediler. Bu sezon Liverpool için şaşırdığımız puan kayıpları da bu yüzden. "

"Virgil van Dijk'in sakatlanmasından beri takımda oturmayan bazı şeyler var. Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlığı... Ardından Fabinho... Belirgin kadroları genel olarak bozuldu. Sezon başında Jürgen Klopp ile oturup "Bu sezon sakatlanmasını istemediğiniz tek oyuncu kim?" diye sorsanız bazıları Saido Mane, bazıları da Salah'ı söylerdi. Takıma çok katkıları var ama Virgil van Dijk'in yerini dolduracak birisi olduğunu düşünmüyorum."

Premier Lig'de ikinci sırada olan Liverpool ile zirvenin sahibi Manchester United, 17 Ocak Pazar günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.