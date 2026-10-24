Gözyaşları ve şok: Valencia yıldızından korkunç sakatlık

Valencia'nın genç yeteneği David Otorbi'nin, teknik direktör Aguirre yönetiminde ilk kez ilk 11'de forma giymenin verdiği sevinci, Villarreal'e karşı oynanan derbi karşılaşmasının ilk dakikalarında ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından kabusa dönüştü. Genç oyuncu, Mestalla stadı taraftarının alkışları eşliğinde gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

19 yaşındaki Otorbi, önceki iki maçta sonradan oyuna girip dikkat çeken performanslar sergilemiş ve takımın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak tüm gözleri üzerine çekmişti. Bu nedenle ilk 11 açıklandığında taraftarlardan coşkulu bir karşılama görmüştü.

Ancak genç kanat oyuncusunun başlangıcı uzun sürmedi. Karşılaşmanın üzerinden yalnızca 11 dakika geçmişken, sahadaki en öne çıkan özelliklerinden biri olan boş alanlara açılma hareketini yapmaya çalışırken yere yığıldı ve ardından büyük bir acıyla sağ uyluğunun arka kısmını tuttu.

Oyuncunun ayağa kalkamaması ya da normal şekilde yürüyememesi endişeleri artırdı. Sağlık ekibi onu sedyeyle sahanın dışına taşımak zorunda kaldı; bu sırada oyuncu gözyaşları içinde yüzünü kapattı. Bu görüntü hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları şoke etti.

Valencia taraftarı anın ne kadar zor olduğunu kavradı ve ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta aniden sona eren bu çıkışının ardından oyuncuya destek olmak amacıyla sahadan çıkarken onun adını haykırdı ve kendisini coşkuyla alkışladı.

Otorbi'nin sakatlığı, eylül ayı boyunca bir dizi sakatlık yaşayan ve bu durumun teknik tercihlerini etkilediği Valencia'nın sıkıntılarını daha da artırdı.