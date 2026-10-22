Faslı Soufiane Rahimi, Emirates ekibi Al Ain'in yıldızı, takımın AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında Suudi ekip Al Ittihad'a karşı oynayacağı maça birkaç gün kala ciddi bir sakatlık yaşadı.

Al Ain, bugün perşembe günü, Emirates Devlet Başkanı Kupası'nın son 16 turunda Dubai'deki Rashid Stadyumu'nda Shabab Al Ahli ile karşılaştı.

Maçın 27. dakikası geçerken Soufiane Rahimi yere yığıldı ve arka adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak istedi; nitekim bu gerçekleşti.

Yedek kulübesine oturur oturmaz Rahimi formasını yüzüne örttü ve gözyaşlarına boğuldu; bu da, özellikle takımı bekleyen zorlu maçlar göz önüne alındığında, Al Ain taraftarlarının yaşanan sakatlığın ciddi olmasından korkmasına yol açtı.

Gelecek maçlar ITT Premier Lig 11:30 DIR

Shabab Al Ahli maçının ardından "Lider", Elit turnuvasının lig aşamasının üçüncü haftasında gelecek pazartesi günü İranlı Tractor ile karşılaşacak; ardından perşembe günü Emirates Ligi'nde Ajman ile oynayacak.

Al Ain takımını önümüzdeki dönemde bekleyen en önemli maç ise, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının dördüncü haftasında, gelecek 2 Kasım tarihinde Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda Al Ittihad takımına karşı olacak.

Al Ain, Asya turnuvasında iki hafta geride kaldıktan sonra iki galibiyetten topladığı 6 puanla Batı grubunun lideri konumundayken, Al Ittihad bir beraberlik ve bir mağlubiyetten elde ettiği tek puanla on birinci sırada yer alıyor.