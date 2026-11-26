Florian Wirtz, 79. dakikada direğe çarparak ağlara giren kritik golüyle Liverpool'un Club Brugge deplasmanındaki 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetini perçinledi. Alman oyun kurucu, farklı skora rağmen Andoni Iraola'nın takımının en iyi performansından uzak olduğunu söyledi ve şut çekmeden önce kaleciye bile bakmadığını itiraf etti.

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Wirtz: Brugge'deki 3-0'lık skor Liverpool'un performansını yansıtmıyor

Florian Wirtz, Liverpool'un çarşamba gecesi Club Brugge deplasmanında aldığı 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetine rağmen akıcı oyunundan uzak olduğunu kabul etti. Alexander Isak, Yann Sommer'in hatasının ardından erken bir golle perdeyi açtı. Ancak Belçikalı ev sahibi ekip, Alisson Becker'i defalarca zorladı. Joaquin Seys'in şutu da Dominik Szoboszlai tarafından engellendi. Son dakikalarda Wirtz ve Isak'ın attığı goller sonucu belirledi.

“En önemlisi puanları almış olmamız. Bu sezon oynadığımız en iyi maç olduğunu söyleyemem. İyi yapamadığımız pek çok şey vardı ama bazı bölümlerde iyi futbol oynadık,” ifadelerini TNT Sports'a konuşan Wirtz kullandı. “Burada işimiz kolay değildi; üzerimizde çok baskı kurdular. 3-0'lık galibiyet belki de maçın nasıl geçtiğini yansıtmıyor ama mutluyuz ve kalitemizi gösterdik.”

‘Kalecinin nerede olduğuna bile bakmadım’

Liverpool, 79. dakikada baskıdan kurtuldu. İlk yarı bitmeden sakatlanan Victor Munoz'un yerine oyuna giren genç yedek oyuncu Rio Ngumoha, kontra atakta topu sağdan sola taşıdı. Wirtz, ceza sahasının kenarında tek dokunuşla kendine şut açısı yarattı ve topu sol direğe çarptırarak ağlara gönderdi.

“Rio [Ngumoha] yine bana pas verdi, ben de şansımı denemeyi düşündüm. Kalecinin nerede olduğuna bile bakmadım. Güzel bir goldü,” diye anlattı Wirtz. “İkinci golü atmak önemliydi. İkinci yarının başlarında bulmak istiyorduk ama biraz zaman aldı. Kesinlikle önemliydi ve ardından Alex [Isak] maçı tamamen bitirdi.”

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Brugge'ün yoğun baskısına dayanıp fırsatları değerlendirdiler

Jan Breydel Stadı'ndaki dondurucu soğukta oynanan maçta Liverpool, başlangıçta topa sahip olma üstünlüğünü kurdu. Ancak Brugge'ün adam adama yoğun baskısı hatalara yol açtı. Felix Lemarechal iki kez gole yaklaştı, Nicolo Tresoldi ise Alisson'u zorladı. Wirtz'in golü ev sahibi ekibin direncini kırdı.

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İkinci yarının daha erken bir bölümünde Wirtz, yerden yaptığı ortayla da net bir fırsat yaratmıştı. Isak'ın Szoboszlai için yumuşattığı topa maçta kaptanlık görevini üstlenen oyuncu vurdu ancak Sommer gole izin vermedi.

Liverpool, Anfield'daki FC Porto maçına odaklandı

Bu galibiyetle Andoni Iraola'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki beş maçta 12 puana ulaştı ve eleme turlarına doğrudan katılma yolunda ilerlemeyi sürdürdü.

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Liverpool, Avrupa'daki bir sonraki maçında FC Porto'yu Anfield'da ağırlayacak. Wirtz ve takım arkadaşları, bitiriciliklerini 90 dakika boyunca oyunda daha fazla kontrolle birleştirmeyi hedefleyecek.