Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı teknik direktörü Zlatko Dalic, Körfez Kupası "Khaleeji 27" yarı finalinde Umman'a karşı oynanacak kritik maça dakikalar kala, hâlihazırda BAE kadrosunda yer alan oyuncu grubu hakkındaki görüşlerini açık sözlü bir biçimde dile getirdi.

Abu Dhabi Sports kanalı muhabiri Muhammed el-Sayari'nin sahadan aktardığına göre, maç başlamadan önce Hırvat teknik adamla samimi bir sohbet gerçekleştiren muhabire Dalic, BAE Milli Takımı hakkındaki beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirtti ve şöyle ekledi: "Ancak en azından şimdiye kadar istediğimi elde ettim." Dalic, oyuncuların geçtiğimiz maçlardaki performansını da övdü.

Kooora Forumları









Dalic, BAE Milli Takımı'ndaki kariyerine Körfez Kupası gibi önemli bir kupayla başlamaya büyük önem verdiğini vurguladı.

BAE Milli Takımı kadrosundan ne kadar memnun olduğuna dair ise şunları söyledi: "Grup iyi, ancak BAE Futbol Federasyonu ile üzerinde anlaşılan beklentilere ve hedeflere ulaşmak için büyük bir çalışmaya ihtiyacı var; bunların başında da kupaların BAE'nin kasalarına geri dönmesi geliyor."

Abu Dhabi Sports muhabiri sözlerine şöyle devam etti: "Adamın gözü Asya'da."

Dalic, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hırvatistan Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından, geçtiğimiz ağustos ayında BAE Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirilmişti.